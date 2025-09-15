Si comunica che mercoledì 17 settembre, per consentire lo svolgimento di lavori stradali, saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione in via Zauli Naldi. Dalle ore 9.00 alle ore 15.00, e comunque fino al termine delle operazioni, la strada sarà chiusa al transito all’altezza del civico 7. L’accesso sarà consentito a residenti, mezzi del cantiere, mezzi di emergenza e soccorso e veicoli con destinazione interna, che potranno percorrere la strada a doppio senso di circolazione fino all’area di cantiere. Inoltre, su Via Naldi, dall’intersezione con via Castellani fino al civico 7, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.