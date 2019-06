Lavori in via Trieste: traffico in tilt nella prima domenica di sole. Ma la strada oggi ha riaperto

Dopo i grandi disagi dell’ultimo weekend, ha riaperto oggi la circolazione lungo via Trieste su entrambi i sensi di marcia. Sono finiti infatti i lavori resisi necessari per la riqualificazione dell’asfalto sulla principale via di collegamento fra Ravenna e il mare. Ieri, con ancora la strada chiusa in direzione di Marina, però il traffico è andato in tilt. Approfittando della giornata di bel tempo, infatti, in molti hanno programmato una domenica al mare. Purtroppo tutte le auto, quelle dirette non solo a Punta Marina e a Lido Adriano, ma anche i veicoli con destinazione Marina di Ravenna, sono state costrette a convogliare lungo la circolazione Canale Molinetto, creando di fatto un imbuto. Traffico bloccato, auto a passo d’uomo, decine e decine di minuti solo per compiere qualche metro.