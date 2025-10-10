Per lavori di asfaltatura (1ª fase) che interesseranno via San Giovanni Bosco e via Torricino a partire da martedì 14 fino a lunedì 20 ottobre vengono disposte alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico, in via San Giovanni Bosco, tra via Zuffe e via Comandini e per l’intera estensione di via Torricino, verrà istituito il divieto di transito nella fascia oraria 7-18; contestualmente sarà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta nella fascia oraria 0-24 lungo via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra via Cavina e via Comandini, e su tutta via Torricino.

Allo scopo di agevolare la circolazione nelle aree limitrofe verrà sospesa la ZTL in via Zuffe e in via Torricelli, limitatamente al tratto compreso tra via Zuffe e via Manfredi. Anche l’Area Pedonale di via Marescalchi, tra via Torricelli e piazza Martiri della Libertà, sarà temporaneamente sospesa, fatta eccezione per le mattine di mercato (martedì, giovedì e sabato), quando il divieto sarà mantenuto dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Per venire incontro alle esigenze dei residenti, sarà eccezionalmente consentita la sosta all’interno del Parcheggio ex Salesiani per i titolari di abbonamento “Settore 2 Residenti” nelle vie interessate. Inoltre, per i residenti e/o frontisti dei tratti oggetto di intervento, il transito sarà comunque permesso dalle ore 18.00 alle ore 7.00 e per l’intera giornata di sabato e domenica.

L’impresa esecutrice è incaricata di segnalare e consentire il percorso utile per raggiungere la propria destinazione, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori. Tutte le variazioni alla viabilità saranno indicate sul posto mediante apposita segnaletica temporanea di cantiere. Si fa presente che non sono escluse ulteriori modifiche, anch’esse opportunamente segnalate se necessarie, per l’espletamento delle attività di cantiere. Si precisa infine che, in caso di maltempo, le date di esecuzione potrebbero subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.