Per lavori al civico 1 di via San Giovanni Battista, martedì 3 febbraio, dalle ore 8.30 alle 14, il tratto compreso tra l’incrocio con via Campidori e il civico 8 di via San Giovanni Battista resterà chiuso al transito. Lungo la strada verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Sono esclusi dal divieto i mezzi in uso ai residenti, i veicoli adibiti al soccorso e quelli della ditta che effettuerà i lavori, per i quali sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto interessato.