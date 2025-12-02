A partire da giovedì 4 dicembre, fino a fine delle operazioni, che non dovrebbero protrarsi oltre il 24 dicembre, sono previsti lavori su strada in via Rio Chiè, a circa 100 metri dall’incrocio con la strada provinciale 302 Brisighellese-Ravennate, facenti parte del progetto “Collasso n. 4 vasche di laminazione via Bacello compreso adeguamento fognario su via Baldina” che comporteranno la riduzione della carreggiata a 2.5 metri con presenza di impianto semaforico. Mercoledì 10 dicembre, invece, è prevista la chiusura completa della strada dalle 7:30 a fine lavori comunque non oltre le 18.
Si tratta di un intervento finanziato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione.