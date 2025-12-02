Per lavori di risagomatura dei canali di scolo in via Rinaldini, tra via Castel Raniero e il civico 3, martedì 2 dicembre, nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e comunque fino a fine lavori verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli in uso a residenti e frontisti. Sarà compito del personale della ditta esecutrice dei lavori collocare la segnaletica e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi disposti lungo i tratti oggetto dei lavori indicando a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.