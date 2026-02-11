Per consentire un intervento sulla rete di illuminazione pubblica in via Renaccio, nel tratto di immissione della circonvallazione, nella giornata di domani,giovedì 12 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 18, e comunque fino al termine dei lavori, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore in direzione Imola, con conseguente attivazione del senso unico di marcia in direzione Forlì. Le deviazioni e le modifiche saranno indicate in prossimità del cantiere mediante segnaletica temporanea posizionata sul posto.

Venerdì 13 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 19, e comunque fino a conclusione dei lavori, sarà interdetto il transito veicolare e pedonale sul Ponte delle Bambole, in corrispondenza dell’intersezione tra via Filanda Vecchia e via San Giovanni di Formellino, per consentire interventi di manutenzione. Anche in questo caso, la viabilità alternativa sarà segnalata con apposita segnaletica temporanea di cantiere. Compatibilmente con l’andamento del cantiere, sarà garantito l’accesso ai residenti e frontisti o ne verranno segnalati i percorsi alternativi.

Infine, per lavori di sostituzione della rete fognaria e della rete idrica, nel periodo compreso tra il 18 febbraio e il 20 marzo sono previste modifiche alla viabilità nel centro di Faenza. In particolare, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di piazza Dante compreso tra i civici 32 e 21 e il doppio senso di circolazione per i soli residenti e frontisti tra il civico 17 e l’intersezione con via Alberghi. Il personale della ditta incaricata provvederà anche a indicare percorsi alternativi e al mantenimento dell’accessibilità ai passi carrabili e agli accessi pedonali presenti lungo il tratto interessato dai lavori.