Giovedì 14 luglio, dalle 8 alle 14, per consentire le operazioni di smontaggio di una gru da un cantiere di una palazzina in via Cavour, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dall’incrocio con la via Tonducci al civico 34; divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, dall’incrocio con via Fiera a quello con piazza Santa Maria Foris Portam. Ancora, divieto di sosta con rimozione forzata nella corsia d’accesso al parcheggio di via Cavour opposta al civico 25; divieto di transito con chiusura della strada e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eccetto i mezzi all’interno del cantiere, dell’intera corsia che costeggia il Dopo lavoro ferroviario e Palazzo Milzetti.