L’Unione della Romagna Faentina ha attivato 4 nuovi progetti all’interno del percorso di Lavori in Unione, la settimana di volontariato che i ragazzi delle scuole superiori possono decidere di svolgere in cambio di crediti scolastici.

I 4 nuovi progetti riguardano:

IN ASCOLTO

Attività di organizzazione del magazzino del Centro di Ascolto, accoglienza dell’ospite e relazione per consegna viveri, compilazione digitale del registro del magazzino.

Sede: Fondazione Pro Solidarietate – Centro di Ascolto Faenza – Via D’Azzo Ubaldini 5-7

I ragazzi potrebbero essere coinvolti anche nel riordino del magazzino degli abiti usati che ha sede in Via Seminario, 3.

dal 14 luglio al 07 agosto

dal 24 agosto al 10 settembre

orari: lun – mart 15:00 – 19:00

merc – ven 08:30 – 13:30

gio 09:00 – 10:00

DRESS AGAIN

Dress Again è un negozio che vende abiti usati rivisitati da una sartoria che coinvolge persone in stato di fragilità sociale. Le attività previste per il volontario sono: smistamento e riordino vestiti in negozio, accoglienza clienti, allestimento vetrina, segreteria

Sede: Farsi Prossimo ODV, Via D’Azzo Ubaldini 11-13; Dress Again, Via S. Ippolito 17

dal 14 luglio al 05 agosto

orari: mart – merc – gio – ven 09:00 – 12:30

merc 16:00 – 19:00

TERRA CONDIVISA

Terra Condivisa è un progetto di orto sociale. Le attività previste per il volontario sono: smistamento prodotti agricoli provenienti dall’orto, preparazione delle cassette da vendere, vendita dei prodotti, attività di segreteria

Sede: Farsi Prossimo ODV, Via D’Azzo Ubaldini 11-13

Fondazione Pro Solidarietate – Centro di Ascolto Faenza, Via D’Azzo Ubaldini 5-7

I ragazzi si sposteranno dalle due sedi principali per le consegne a domicilio esclusivamente nel centro di Faenza con una bicicletta con carretto messa a disposizione dall’Associazione e potrebbero far visita all’orto sociale sito in Via Rio Biscia SNC.

dal 14 luglio al 13 agosto

orari: mart. e ven. 14:30 – 18:30

merc. 09:30 – 12:30

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Attività legate alla natura e all’ambiente che ci circondano, educazione e sensibilità ambientale, censimenti, monitoraggi e tutela del territorio.

Sede: presso il centro sociale Silvio Corbari,

via Canalgrande, 46, Faenza

Periodi: dal 20 al 31 luglio

dal 3 al 14 agosto

orari: turno mattutino, 09 – 12

turno pomeridiano, 17 – 19

(l’orario è flessibile, da concordare con il tutor)