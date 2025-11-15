Nei giorni di martedì 18 e mercoledì 19 novembre, la viabilità ordinaria invia San Pier Damiano subirà delle temporanee modifiche a causa di lavori urgenti di manutenzione della copertura sull’immobile al civico 2. I lavori si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 18 in entrambi i giorni, o comunque fino al completo termine delle operazioni. Per consentire l’allestimento e l’operatività del cantiere in sicurezza, sarà istituito il divieto di transito con chiusura della strada nel tratto di via San Pier Damiano che va dall’intersezione con viale Stradone fino al civico 2. Nonostante la chiusura, l’accesso e la circolazione saranno comunque garantiti e regolamentati (anche con l’istituzione temporanea di un doppio senso di marcia) esclusivamente per i residenti, imezzi di emergenza e soccorso, i veicoli del cantiere e tutti i mezzi con destinazione interna all’area interessata. In aggiunta, nel medesimo tratto compreso tra viale Stradone e il civico 2, sarà applicato ildivieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati della strada, pertanto si chiede di provvedere allo spostamento per tempo.