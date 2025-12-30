Lavori in somma urgenza per il tetto di Palazzo Laderchi

Intervento in somma urgenza per il tetto di Palazzo Laderchi, custode dell’arte di Felice Giani e di Antonio Trentanove, oggi sede del Museo del Risorgimento e dell’età Contemporanea, del centro sociale e di diverse associazioni.

Il palazzo, costruito alla fine del Settecento, è al centro di un progetto più complessivo di recupero, al vaglio ora della Soprintendenza e degli altri enti competenti.

Nel novembre scorso, durante un sopralluogo per definire meglio il progetto di recupero, nell’ala sud-ovest, sopra il Museo del Risorgimento, i tecnici comunali si sono trovati di fronte ad una situazione più grave di quanto preventivato e hanno notato un’infiltrazione