Per consentire lo svolgimento i lavori di sostituzione di una caldaia presso l’immobile situato in via Castellani 18, nella giornata del 18 febbraio, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 15, o comunque fino alla conclusione dell’intervento, sarà istituito il divieto di transito con la contestuale chiusura della strada nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione con via Castellani. Per permettere l’accesso alle abitazioni e alle attività, verrà attivato il doppio senso di circolazione nel tratto non interessato dal cantiere, limitatamente ai residenti, ai mezzi di soccorso e di emergenza, ai veicoli operativi della ditta incaricata e a quelli con destinazione interna. Parallelamente, nello stesso tratto stradale tra il civico 1 e via Castellani, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli direttamente impiegati nelle operazioni di cantiere.