In via Cavalcoli, nel tratto tra le vie Sittignani e Gallina, e in via Lago Maggiore, nel tratto tra la via Chiavica Romea e il civico 56, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sulle strade e sui marciapiedi.

Gli interventi nella via Cavalcoli, lunga 430 metri, di cui 164 quelli interessati dal progetto, prevedono il rifacimento di un tratto di marciapiedi, l’asfaltatura della strada e di rimanenti tratti di marciapiedi. In via Lago Maggiore, lunga 480 metri di cui 405 interessati dai lavori, si tratta invece di bonificare gli avvallamenti provocati dalle radici per procedere poi con la fresatura e l’asfaltatura della pavimentazione stradale.

I lavori, che ammontano quasi a 100mila euro e sono finanziati nel fondo per le manutenzioni, prevedono una durata di 60 giorni.