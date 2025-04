Il Comune di Faenza informa che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sull’attraversamento pedonale situato all’incrocio tra corso Mazzini e piazza del Popolo (area evidenziata in rosso nella planimetria allegata), si renderà necessario il restringimento di corso Mazzini nel tratto adiacente a piazza della Libertà. Il provvedimento sarà attivo a partire dalle ore 7 di lunedì 14 alle 17 di mercoledì 16 aprile. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, le tempistiche di esecuzione dei lavori potrebbero subire variazioni.