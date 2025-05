Sono ancora disponibili dei posti, nelle diverse aree tematiche e nei diversi territori, per i laboratori di Lavori in Comune 2025 – magliette gialle, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni in svolgimento durante la stagione estiva. La finalità del progetto è quella di offrire ai giovani l’opportunità di dedicare parte del loro tempo libero ad attività di volontariato per la comunità intera.

Per informazioni e iscrizioni telefonare oggi, venerdì 23 maggio dalle 14,30 alle 18 a uno dei seguenti numeri di cellulare: 3299079569; 3316378678; 3346120253; 3371633765; 3351938397; 3346762223.

Da lunedì 26 maggio per informazioni e iscrizioni sarà possibile inviare una mail a: magliettegialle@comune.ravenna.it, lasciando anche un recapito telefonico, così da essere ricontattati entro breve tempo.