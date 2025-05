Torna ”Lavori in Comune”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni in svolgimento durante la stagione estiva.

Sono disponibili oltre 830 posti, suddivisi in 88 percorsi differenziati, che impegneranno le ormai famose “magliette gialle” in oltre 148 settimane di attività, sia in città che nel forese.

Sarà possibile iscriversi ai laboratori, solo telefonicamente, nelle giornate del 20, 21, 22, 23 maggio, dalle 14,30 alle 18.

L’orario pomeridiano è stato fissato con l’obiettivo di permettere ai ragazzi e alle ragazze, ancora impegnati nella frequenza scolastica, di effettuare direttamente l’iscrizione chiamando uno dei seguenti sei numeri telefonici operativi in quel periodo:

329.9079569; 331.6378678; 334.6120253; 337.1633765; 335.1938397; 334.6762223.

Da lunedì 26 maggio per informazioni ed eventuali iscrizioni ai laboratori ancora disponibili si potrà scrivere una mail all’indirizzo magliettegialle@comune.ravenna.it

L’elenco completo dei laboratori attivati e le istruzioni per le iscrizioni sono disponibili sul sito: https://www.comune.ra.it/news/lavori-in-comune

E’ possibile iscriversi ad un solo laboratorio.

La finalità del progetto è quella di offrire ai giovani l’opportunità di dedicare parte del loro tempo libero ad attività di volontariato per la comunità intera.

I laboratori toccheranno diverse tematiche: dalla cura dell’ambiente, al ripristino di aree verdi e beni comuni, dalla realizzazione di murales e mosaici, alla riparazione di biciclette da destinare a finalità sociali, dalla realizzazione di piccoli manufatti, quali cuffiette e scarpine per il reparto di neonatologia dell’Ospedale di Ravenna, sino all’accoglienza turistica.

Tra le novità, la presenza di un laboratorio di composizione poetica, uno di fumetto/ stop motion che rimanda all’ 80° anno dalla Liberazione della città di Ravenna, la preparazione di performance e momenti d’arte per la festa conclusiva di Lavori in Comune 2025 e un’attenzione particolare alle pratiche di pronto soccorso e di protezione civile.

I laboratori, generalmente della durata di una settimana, dal lunedì al venerdì, avranno inizio a partire dal 16 giugno e termineranno il 29 agosto, per un impegno di circa quattro ore giornaliere.

La consegna delle magliette gialle avverrà martedì 10 giugno alle 10,30 a palazzo Rasponi, in piazza Kennedy.

La festa finale, programmata per venerdì 17 ottobre, alle 20,30, alle Artificerie Almagià vedrà la consegna a tutti i partecipanti dell’attestato di frequenza.