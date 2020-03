Si è svolta regolarmente con collegamento in chat sulla piattaforma Zoom la riunione settimanale del Capitolo BNI Maioliche di Faenza.

BNI (Business Network International) è l’organizzazione che segna il maggior successo nello scambio di referenze e si basa sulla condivisione dei valori della affidabilità, della serietà e della profittabilità, secondo il principio del “givers gain”(dare per ricevere).

Il gruppo di imprenditori faentino si è ritrovato, alle 7.20, con alcuni ospiti formando una community composta da 39 persone collegate per scambiarsi le referenze e fare business anche in questo periodo di crisi.

In questi giorni, infatti, nonostante la situazione, sono entrati in capitolo 4 nuovi membri e continuano le referenze e i contatti (telefonici o via web) fra i membri.

Ad oggi il Capitolo faentino è al 28° posto nei capitoli d’Italia e ha raggiunto 3.712.500 euro di fatturato (dal giugno 2016) e 220mila euro nei primi due mesi del 2020.

