Anas informa che: “Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ravenna e A14 Bologna-Taranto.

Dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ravenna e A14 Bologna-Taranto e sarà chiusa anche in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo Cotignola o di Fornace Zarattini.”