Continuano i lavori di risanamento delle facciate della Rocca di Lugo.

Dopo il restauro dell’angolo nord-est delle mura (largo Tricolore-Relencini) e dei parapetto della rampa di ingresso, ora è il turno della torre quadrata.

Seguiranno inoltre lavori di restauro dei gradini di accesso alla sede municipale da piazza dei Martiri (quelli in laterizio, che verranno uniformati nella parte centrale utilizzando lastre di pietra più durevoli dei mattoni), così da poter completare anche la nuova rampa per disabili (al momento è presente un pianerottolo provvisorio), la cui struttura principale è stata rifatta ex novo nei mesi scorsi.

Inizieranno a breve i restauri di tutte le lapidi sia del cortile interno, sia del perimetro della Rocca, nonché del monumento ad Andrea Costa.

Le lapidi che saranno interessate dal restauro sono dieci: quella dedicata ad Andrea Relencini, ai martiri lughesi, al socialismo, commemorativa del 13 giugno 1859, conferimento della Medaglia di bronzo al valore militare alla città di Lugo, benefattori degli orfani di guerra (due lapidi), caduti della guerra di liberazione 1943-1945 e le indicazioni stradali di piazza Martiri e largo Relencini.

Il costo complessivo dei lavori, eseguiti da ditte locali, è di 145mila euro, finanziati dal Comune di Lugo.