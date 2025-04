Per consentire i lavori di riasfaltatura, venerdì 4 aprile , dalle ore 7 alle 19, un tratto di via Bianzarda di San Biagio (evidenziato in blu nella planimetria allegata) sarà chiuso al traffico. L’interdizione non riguarderà i residenti e i mezzi di soccorso, ai quali sarà garantito l’accesso. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate in prossimità dell’area interessata dai lavori. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la data dei lavori potrebbe subire delle modifiche.