Nell’ambito delle riasfaltature che stanno interessando alcune strade del territorio comunale, i prossimi interventi riguarderanno le vie Canaletta e Sant’Egidio a Piangipane e via Bassa a Santerno-Ammonite.

Per quanto riguarda via Canaletta, i lavori saranno effettuati nel tratto che dalla Strada provinciale 30 arriva a via San Giuseppe, da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio, con la previsione del divieto di transito (eccetto residenti e mezzi di soccorso) e del divieto di sosta (con rimozione).

La via Bassa, a Santerno-Ammonite, sarà interessata dagli stessi lavori di ripristino del manto stradale in conglomerato bituminoso, nel tratto che dalla Strada provinciale 97 porta al civico 113, con divieto di sosta (con rimozione), restringimento di carreggiata/corsia e senso unico alternato con movieri. La durata dei lavori prevista va da giovedì 30 maggio a martedì 4 giugno.

Per quanto concerne via Sant’Egidio, nel tratto compreso tra il civico 9 (giardino Gian Maria Volontè) e la via Tagliata, i lavori inizieranno lunedì 3 giugno per concludersi presumibilmente entro mercoledì 12 giugno e prevedono il divieto di transito (eccetto residenti e mezzi di soccorso) e il divieto di sosta con rimozione.