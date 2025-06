Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio si svolgeranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale della rotonda Montecarlo e di un tratto di via Romea Nord. Saranno necessarie alcune deviazioni del traffico.

Lunedì 30 dalle 8.30 alle 18 saranno chiuse la rotonda Montecarlo, nel tratto compreso tra la corsia di ingresso di via della Chimica e la corsia di ingresso di via Romea Nord nella rotonda, e la via Romea Nord nel tratto e nella direzione tra la rotonda Montecarlo e il ristorante Edo Sushi. Verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via della Chimica, nella direzione dalla rotonda Belgio alla rotonda Montecarlo; per accedere alla zona Bassette o alla via Romea Nord i veicoli potranno percorrere rotonda Belgio, via Baiona, rotonda dei Doganieri, via Bassette e via Di Vittorio; i veicoli diretti in via Mattei potranno percorrere via Romea Nord (tratto compreso tra la rotonda Cipro e via Gamberini), via Gamberini, via Chiavica Romea e via Mattei.

Martedì 1 luglio, sempre dalle 8,30 alle 18, resterà chiuso al traffico solo il tratto e nella direzione tra la rotonda Montecarlo e il ristorante Edo Sushi di via Romea Nord, mentre la rotonda Montecarlo sarà di nuovo percorribile. Dove saranno in corso i lavori sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto i residenti che potranno accedervi provenendo da nord); i mezzi diretti in zona Bassette o alla via Romea Nord potranno percorrere rotonda Belgio, via Baiona, rotonda dei Doganieri, via Bassette e via Di Vittorio; via della Chimica sarà aperta in entrambe le direzioni per accedere in via Mattei.