Per lavori di potenziamento e manutenzione della rete fognaria nel comune di Faenza, sono previste alcune modifiche alla viabilità: -dalle ore 7.30 di lunedì 11 alle 18 lunedì 18 novembre, nel tratto di corso Saffi tra l’intersezione semaforica con via Mura Torelli/via Renaccio/Ponte delle Grazie/via Ponte Romano/via Mura Mittarelli e l’intersezione con via San Bernardo,divieto di sosta con rimozione forzata e istituzione di senso unico di marcia nella direzione Borgo-Centro (Forlì – Bologna).

-dalle ore 7.30 di venerdì 15 alle 18 di venerdì 29 novembre, nel tratto di via Mura Torelli compreso tra il semaforo e via Baroncini,divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito; sono esclusi dal divieto i residenti o frontisti ai quali sarà indicato, secondo l’avanzamento dei lavori, il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Sarà compito del personale della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.