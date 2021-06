Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in corso di esecuzione (CEAR Ravenna – mandataria ATI anno 2020 DM49-2018) sono previsti alcuni tratti della SP63 “Valletta-Zattaglia” che interesseranno sia il versante Casola Valsenio-Zattaglia che quello riguardante il collegamento Zattaglia-Fognano. Considerando l’esigua larghezza stradale, la tipologia di tracciato e cercando di ridurre al minimo i disagi, l’Impresa Esecutrice incaricata (Impresa Perini Costruzioni di Forlimpopoli (FC)) ha programmato di eseguire gli interventi sulla base della seguente scansione che prevede in alcune fasce orarie l’interruzione (inevitabile) del transito per i veicoli:

30/06/2021: sospensione transito dalle 13.00 alle 16.00 P.Km. 2+500 (Casola Valsenio);

01/07/2021: sospensione transito dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 P.Km. 7+700 (Casola Valsenio) e P.Km. 14+500 (Brisighella);

02/07/2021: sospensione transito dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 P.Km. 14+500 (Brisighella).

La distanza progressiva chilometrica (P.Km) si calcola dall’inizio della SP63.

Si precisa che le suddette interruzioni temporanee non riguarderanno i mezzi di Soccorso ed Emergenza (118, VV.FF.).