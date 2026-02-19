Nell’ambito del piano di potenziamento delle difese idrauliche in città, da oggi, giovedì 19 febbraio al 13 marzo sono previsti interventi sugli argini del fiume Lamone. I lavori, coordinati dalla Regione, riguardano l’innalzamento della sommità arginale in destra idraulica nel tratto compreso tra il ponte delle Grazie e via Cimatti, in corrispondenza del sottopasso del ponte della circonvallazione.

L’operazione, giunta alla sua fase conclusiva, uniformerà, su entrambi i lati del fiume, le quote delle difese spondali; dopo i primi interventi restano da completare gli ultimi 100 metri di tracciato, che verranno alzati di circa 40 centimetri per raggiungere la stessa altezza dell’argine sinistro. In concomitanza con questo cantiere, nei prossimi giorni prenderanno il via anche le operazioni di pulizia interna degli argini in zona Orto Bertoni, necessarie per il mantenimento del decoro e della funzionalità idraulica della zona.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza dei residenti e degli operatori, sono state predisposte modifiche temporanee alla viabilità ordinaria. Nello specifico, fino al 13 marzo, potranno verificarsi limitazioni al transito e alla sosta in via Cimatti, via Ugo Piazza, piazza Lanzoni e il Ponte delle Grazie, le cui modifiche saranno indicate sul posto di volta in volta.