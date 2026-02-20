Inizieranno lunedì 23 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, con conclusione prevista entro fine marzo. L’importo complessivo dell’intervento è di 200 mila euro.
Il progetto prevede il ripristino del manto stradale con contestuale bonifica delle radici responsabili dei dissesti, per un tratto di circa 350 metri in prossimità del Residence Villa Marina (ex Colonia).
Non sono previste deviazioni del traffico: durante i lavori la circolazione sarà regolata con senso unico alternato