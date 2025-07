Inizieranno domani lunedì 14 luglio i lavori in viale Francesco Baracca di rifacimento del manto stradale. La manutenzione straordinaria si svolgerà in orario notturno. In particolare dalle 22 alle 6 di ogni notte da lunedì 14 a giovedì 17 luglio compreso.

Per quanto riguarda il primo tratto, tra l’incrocio con via Oberdan e quello con via D’Azeglio, la strada sarà chiusa e si potrà raggiungere piazza Baracca percorrendo via Oberdan, piazza Duomo, via Gioacchino Rasponi e via D’Azeglio.

Per il tratto tra l’incrocio con via D’Azeglio e l’ingresso del parcheggio di piazza Francesco Baracca si procederà prima su una corsia di marcia e poi sull’altra. Quindi, la circolazione non sarà interrotta.

Si precisa, infine, che in tutti i tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori sarà vietata la sosta.