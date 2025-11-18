Proseguono i lavori della Circonvallazione di Castel Bolognese ed in particolare del ponte sulla via Canale. Dopo la chiusura della strada il 20 ottobre, è stata scavata e sono state montate le armature della fondazione della spalla lato Faenza che sarà gettata nei prossimi giorni.

A seguito del sopralluogo con i tecnici ANAS e della valutazione con il Coordinatore della Sicurezza, per ragioni di sicurezza, si è disposto di prorogare di circa tre settimane, e comunque fino al 9 dicembre prossimo, la chiusura di via Canale, al fine di consentire l’esecuzione delle opere in elevazione sulla spalla lato Faenza.

Le attività di realizzazione del nuovo ponte sono state progettate per avere il minore impatto possibile, ma ragioni di sicurezza sconsigliano il transito a ridosso della spalla in costruzione. Terminata questa fase via Canale sarà riaperta fino alla prossima primavera del 2026, quando una più breve interruzione sarà necessaria per posare le travi del ponte e chiudere l’impalcato dello stesso.

Nel frattempo è iniziata la sistemazione del canale dei Mulini nel tratto dello scavalco del ponte.

“L’Amministrazione”- dichiarano il Sindaco Luca della Godenza e l’Assessore Ignazio Belfiore- “come sempre terrà monitorata la situazione con aggiornamenti periodici, ricordando che il disagio è il passaggio necessario al completamento della Circonvallazione, opera che consentirà di alleggerire definitivamente il traffico dalla via Emilia.”