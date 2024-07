Anas informa che per consentire lavori di pavimentazione sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.

Inoltre, sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire l’attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di oggi, martedì 2 alle 6 di mercoledì 3 luglio sarà chiuso, in modalità alternata, lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata in entrambe le direzioni, Ravenna e A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.