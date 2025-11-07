Per lavori di asfaltatura in via Merlaschio, nel tratto secondario (dal civico 36 al 44 – tratto evidenziato in rosso nella planimetria sottostante), lunedì 10 novembre saranno istituiti il divieto di transito dalle 7 alle 18 e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori. Compatibilmente allo stato dei lavori, verrà indicato ai residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione da parte dell’impresa esecutrice.