Visti i disagi a raggiungere la stazione ferroviaria durante gli ultimi mesi, a causa dei lavori per la riqualificazione del piazzale e per la costruzione della nuova stazione degli autobus, il capogruppo in consiglio comunale Alessio Grillini ha presentato un’interrogazione per chiedere ristori a favore degli esercizi commerciali che hanno quindi visto diminuire la propria clientela.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

In questo ultimo periodo è stato difficile raggiungere la stazione ferroviaria a causa dei lavori ad essa legati

I pendolari ed i viaggiatori non sono stati penalizzati, ma il traffico ed il passaggio quotidiano sono stati vincolati ovviamente in altre zona

Considerato che:

Nella zona si registra la presenza di attività di diversa natura

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire, se si sia provato di censire il danno in termini percentuali s queste attività, e si stia cercando di mettere a disposizione ristori o se stia cercando di mettere in campo formule compensative”.