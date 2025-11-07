Proseguono gli interventi per l’efficientamento e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche nel territorio comunale di Bagnacavallo, grazie anche ai finanziamenti delPiano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Gruppo Hera comunica che martedì 11 novembre 2025 sarà eseguito un significativo intervento di efficientamento sulla rete idrica in via Cogollo.

I lavori programmati prevedono il rinnovo di un tratto di condotta e l’inserimento di un nuovo nodo idrico. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, l’intervento si svolgerà dalle ore 8 fino alle ore 16:30 dello stesso giorno.

Possibili disagi e avvisi agli utenti

L’obiettivo è minimizzare i disagi per la cittadinanza. Non è prevista alcuna interruzione generale dell’erogazione idrica per il territorio comunale di Bagnacavallo.

Tuttavia, a causa delle operazioni sulla rete, durante l’orario di intervento potrebbero verificarsi calo o variazioni di pressione dell’acqua in diverse zone del comune. Si invita la popolazione a considerare questa possibilità.

Solo per un numero estremamente limitato di utenze, due o tre residenti in prossimità del cantiere, sarà necessaria una breve e specifica sospensione del servizio. Queste utenze sono state o saranno preventivamente avvisate in modo diretto tramite volantinaggio dedicato, in modo da poter predisporre le opportune riserve.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.”

L’intervento è strategico per assicurare una maggiore affidabilità e gestione ottimale della risorsa idrica sul territorio, in linea con gli standard di efficienza e sostenibilità richiesti dal PNRR.

Per ogni emergenza (segnalazione guasti, rotture o necessità urgenti), resta attivo e a disposizione della cittadinanza il numero verde di Pronto Intervento del Servizio Idrico, gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette: 800.713.900.