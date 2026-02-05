Per lavori di manutenzione alla rete fognaria sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

dalle ore 8.30 alle ore 11.30 del giorno 5 febbraio, divieto di circolazione per i veicoli con direzione di marcia Forlì – Bologna nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra l’intersezione con via Galilei e la rotonda Strada dei Vini e dei Sapori. Personale della ditta indicherà le direzioni consentite.