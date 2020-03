A seguito di lavori sulla linea ferroviaria tra Castel San Pietro e Castel Bolognese previsti nei giorni 7 e 8 marz

A seguito di lavori sulla linea ferroviaria tra Castel San Pietro e Castel Bolognese previsti nei giorni 7 e 8 marzo 2020 sarà attivato un servizio di autosostituzione dei treni regionali.

Si dispongono le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria per consentire il transito e la sosta dei bus sostitutivi nei pressi della stazione ferroviaria di Castel Bolognese:

1) dalle ore 23.00 del giorno 06/03/2020 alle ore 23.00 del giorno 08/03/2020

DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta per tutti i veicoli, tranne i veicoli al servizio di Trenitalia e veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea in:

– via Santa Croce, sul lato Firenze della strada, dal civico 250 fino all’intersezione con piazzale Della Stazione e viale Cairoli;

– viale Cairoli, sul lato Bologna della strada, dall’intersezione con piazzale Della Stazione fino al civico 29;

– piazzale Della Stazione (tutta la zona);

2) dalle ore 06.00 del giorno 07/03/2020 alle ore 23.30 del giorno 08/03/2020:

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA con direzione Bologna-Forlì in via Santa Croce dal civico 250 fino all’intersezione con piazzale della Stazione e viale Cairoli;

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per tutti i veicoli circolanti in piazza 2 Agosto all’intersezione con via Santa Croce.

Sul luogo verranno apposti cartelli per pubblicizzare la chiusura.

Ai residenti e a tutti i cittadini si raccomanda la massima attenzione.