Dall’1 ottobre 2026 al 31 dicembre 2027 il Comune di Ravenna prenderà in affitto diversi spazi acquei della piscina della società sportiva 3 Laghi di Porto Fuori, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività natatorie durante i lavori di demolizione delle vasche da 25 e 50 metri attualmente esistenti e di successiva realizzazione del nuovo impianto da 50 al centro nuoto comunale Gianni Gambi. La nuova piscina da 25 metri è in costruzione in un lotto adiacente alla struttura attuale.

L’intenzione di acquisire la disponibilità di “spazi acqua” alternativi era stata a suo tempo espressa dall’Amministrazione comunale e concretizzata attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo il cui esito è appunto la locazione della piscina di Porto Fuori approvata dalla giunta nella seduta di oggi, martedì 3 febbraio.

Il contratto prevede l’utilizzo degli spazi (l’intera vasca da 25 metri suddivisa in sei corsie) per 330 ore la settimana nella stagione invernale 2026/2027 e per quella successiva (fino al 31 dicembre 2027) e per 201 ore la settimana nella stagione estiva 2027, per una spesa complessiva di 620.760 euro più Iva, di cui 485.880 a carico del Comune e 134.880 dall’incasso dei corrispettivi pagati da società sportive e singoli utenti.