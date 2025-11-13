Nella giornata di domani, venerdì 14 novembre, dalle ore 8:30 alle 12:00, e comunque fino al termine dell’intervento, in via Santa Maria Dell’Angelo, per lavori stradali nei pressi della Pinacoteca, verrà istituito il divieto di transito con la chiusura della strada all’altezza della Pinacoteca. Verrà consentito il transito a doppio senso tra via Cavour e via Zanelli ai mezzi di soccorso e ai residenti fino al cantiere stesso. Via Castellani sarà aperta al traffico veicolare con l’eliminazione del fittone durante l’orario dei lavori. È compito del personale della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.