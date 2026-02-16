In relazione al cantiere per i lavori alle reti elettriche interrate e di tinteggiatura delle pareti esterne del Palazzo delle Esposizioni, è stata assunta la decisione di adottare una misura per venire incontro ai residenti e agli utilizzatori abituali degli stalli di sosta in via Morini, Largo del Portello e via Cantoni dove, a causa degli interventi, la fermata è temporaneamente interdetta. Così fino al termine dei lavori, la cui fine è prevista per il 28 febbraio, i titolari di abbonamento residenti nel “Settore 2” delle vie Cantoni, Cà Pirota, Morini e Largo Portello sarà consentita la sosta gratuita anche all’interno degli stalli del “Settore 1”.

Per quanto riguarda la circolazione, si ricorda che fino al 28 febbraio via Cà Pirota e il tratto di via Cantoni tra Largo Portello e l’ospedale rimangono chiusi al transito. Per consentire l’accesso ai frontisti, è attivo il doppio senso di marcia (con limite di 20 km/h) in via Morini, Largo del Portello e nel restante tratto di via Cantoni. Si conferma inoltre la sospensione della ZTL in via Pascoli per facilitare il deflusso del traffico verso il centro, fermo restando l’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via Cantoni verso via Insorti.