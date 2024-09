Per lavori di ripristino del manto stradale sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

i giorni martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 18

• nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con via Barbavara, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli;

• percorso alternativo per raggiungere via Severoli e via Zanelli: via Cavour – via Tonducci – via Castellani con soppressione della Zona a Trafffico Limitato; ripristino della circolazione in via Santa Maria dell’Angelo negli intervalli orari in cui è previsto il divieto di transito in via Castellani per l’entrata e uscita degli alunni delle scuole elementari (8.15-8.45; 12.15-12.45; 16.15-16.45):

• doppio senso di circolazione nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con via Zanelli per i soli veicoli in uso a residenti e frontisti della zona non raggiungibile causa lavori.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori: garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto oggetto dei lavori e indicare a residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la destinazione.

Per lavori di pulizia fossi sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

dalle ore 7.00 di martedì 1 ottobre, fino a fine lavori nel tratto di via Celletta tra via Pana e via Sant’Andrea: divieto di transito, eccetto per i mezzi di soccorso, residenti e frontisti.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi disposti lungo i tratti oggetto dei lavori indicando a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.

Da lunedì 30 settembre fino a mercoledì 2 ottobre, per la realizzazione di due attraversamenti stradali è prevista la chiusura al traffico via Prosciutta, traversa di via Emilia Ponente nella fascia oraria 7.30-18.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori e indicare a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.