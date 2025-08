I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno intensificato i controlli nel settore agricolo per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori e il lavoro sommerso.

Nel corso delle ispezioni effettuate in zona forese, è stata individuata un’azienda dove lavorava un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno. L’uomo, inoltre, alloggiava in condizioni fatiscenti, in un locale invaso dalla muffa. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, l’attività è stata sospesa e il titolare dell’azienda denunciato, con sanzioni e ammende per circa 14.000 euro.

In un altro controllo, è emerso che un lavoratore era impiegato senza essere stato sottoposto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria. Anche in questo caso il datore di lavoro è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato con ammende per circa 1.500 euro.