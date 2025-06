Per celebrare il valore del dono di plasma e sangue, l’Avis comunale di Lugo sarà impegnata nell’organizzazione di due iniziative, aperte al pubblico, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore istituita nel 2004 dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità.

Giovedì 12 giugno, la sezione comunale supporterà il progetto di incontri pubblici lanciato dall’ AVIS Provinciale Ravenna, ospitando il primo degli appuntamenti dedicati alla raccolta del plasma e al suo impiego fondamentale nelle terapie salvavita. All’incontro in programma dalle ore 20,30 al Salone Estense della Rocca di Lugo interverranno Renzo Angeli, Presidente dell’AVIS Provinciale di Ravenna, Marco Bellenghi, Segretario dell’ AVIS Provinciale di Ravenna, Fabrizio Lolli, Presidente dell’AVIS Comunale di Lugo, Francesco Levada, Direttore Sanitario dell’ Unità di Raccolta dell’AVIS Provinciale di Ravenna, Francesco Lanza, Primario dell’U.O. di Ematologia e del Dipartimento Oncoematologico dell’Ospedale di Ravenna, Alessandro Segato, membro dell’Associazione Immunodeficienze Primitive, Rino Biguzzi, Direttore del Centro Regionale Sangue e Direttore dell’ Officina trasfusionale AUSL Romagna e il vice sindaco di Lugo, Luigi Pezzi. L’incontro, aperto a tutti, rappresenta una importante occasione per informarsi e riflettere per donare anche quella preziosa risorsa che è il plasma. I restanti appuntamenti saranno per giovedì 19 giugno a Ravenna, presso la Sala d’Attorre e per giovedì 26 giugno a Faenza presso il Salone Comunale di piazza del Popolo.

Sabato 14 giugno, l’Avis comunale di Lugo celebrerà la Giornata Mondiale del Donatore con un evento capace di coniugare i valori di bellezza e solidarietà, organizzato dall’ agenzia di moda e pubblicità Miss Fashion Victim di Conselice presso il Giardino-Laboratorio del gusto di viale degli Orsini a Lugo. La sfilata delle partecipanti porterà alla consegna della fascia di Miss Avis sezione di Lugo alla vincitrice e i titoli di Miss Blumare e “La più Bella dell’Emilia Romagna”. L’occasione servirà a promuovere la donazione di sangue e plasma con una attenzione particolare rivolta verso i giovani. Per avvicinarli al mondo Avis, l’Associazione ha infatti spedito a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni nei mesi scorsi un invito speciale con aperitivo gratuito per renderli a loro volta protagonisti della serata che prenderà il via alle ore 20 con un apericena a buffet curato dallo staff del Giardino – Laboratorio del Gusto.

L’attenzione verso i giovani affinchè siano resi consapevoli dell’ importanza socio-sanitaria della donazione di sangue e plasma rappresenta una delle priorità del nuovo direttivo dell’Avis comunale di Lugo insediatosi nel febbraio scorso con l’ingresso anche di membri under 30 nell’intenzione di sostenere il trend in crescita di donatori e donazioni.

Ad oggi, infatti, i soci donatori attivi presso la sezione sono 1345 di cui 875 uomini e 470 donne, pari al + 3% rispetto al 2024, mentre le donazioni complessive effettuate nel corso del 2024 ammontano a 2420 pari al 5% in + rispetto al 2023. Il punto di raccolta situato all’interno dell’ospedale di Lugo, accoglie anche i donatori dei comuni vicini per un totale di 5715 donazioni, nel 2024, divise fra 4170 di sangue intero e 1545 di plasma. Gli obiettivi fissati per i prossimi anni riguardano la promozione della donazione tra i giovani e loro coinvolgimento nelle attività pianificate dall’associazione, il potenziamento dei rapporti con il mondo di scuola , sport e lavoro, la promozione della donazione del plasma che risulta al momento non sufficiente a garantire l’autosufficienza anche tramite nuove strategie di comunicazione con utilizzo dei social.

“La missione di AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) – sottolinea il Presidente dell’Avis comunale di Lugo, Fabrizio Lolli – è la promozione della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole di sangue e emocomponenti. Questo si traduce in una serie di obiettivi, tra cui la garanzia di un’adeguata disponibilità di sangue per i pazienti, la sensibilizzazione verso la donazione e la promozione di un comportamento solidale”

Per informazioni: lugo.comunale@avis.it