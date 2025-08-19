Il 14 agosto la giunta comunale di Conselice ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero di Lavezzola.

Il nuovo blocco, che sarà realizzato all’interno dell’area cimiteriale parallelamente al muro di recinzione nord, sarà costituito da tre arcate e contemplerà 45 loculi, 3 cameroni da 4 posti ciascuno e 48 ossari.

I lavori partiranno in autunno e dureranno circa cinque mesi. Il costo dell’intervento è di 220mila euro, sostenuto da fondi comunali.

«Si tratta di un intervento necessario e urgente per la comunità lavezzolese per garantire la disponibilità di nuovi loculi, ormai terminati – afferma il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi -. Gli oltre 200mila euro stanziati per questo ampliamento si inseriscono in un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri cimiteri: per il 2025 abbiamo messo a bilancio risorse per ulteriori 100mila euro».