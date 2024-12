È stata inaugurata il 5 dicembre a Parigi l’edizione 2024 della manifestazione “ECE, European Commodities Exchange”, la manifestazione internazionale alla quale si danno appuntamento tutte le aziende del settore delle commodities alimentari a livello mondiale, insieme alle più importanti imprese della filiera logistica del settore.

Come lo scorso anno, il Porto di Ravenna è presente a questa 64a edizione della manifestazione – che si conferma con circa 4000 operatori presenti da tutto il mondo evento di riferimento internazionale – per capire quale sia il futuro di questo mercato, avviare nuovi contatti e consolidare collaborazioni con tutti gli attori del comparto.

“Il porto di Ravenna – ha dichiarato il Direttore Operativo, Mario Petrosino, presente in fiera – è storicamente leader nella movimentazione anche di cereali, granaglie, farine e semi oleosi, con una media storica annuale di 5,3 milioni di tonnellate, e per questo è strategico essere presenti qui. Infatti, come lo scorso anno abbiamo registrato tanti nuovi contatti di imprese interessate al nostro porto, oltre ovviamente a tante imprese (broker, importatori, agenti, spedizionieri, ecc) che già abitualmente utilizzano il nostro scalo a cui abbiamo potuto illustrare nel dettaglio le opportunità che si aprono ora con la fine dei lavori di approfondimento dei fondali. Posso affermare, senza paura di essere smentito, che il porto sarà in grado di consolidare significativamente la sua leadership in questo settore merceologico tanto importante per Ravenna. C’è stato grande interesse anche per i progetti di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria in corso di realizzazione, il che dimostra che ormai per tutte le grandi imprese la modalità ferroviaria sta diventando sempre più strategica”