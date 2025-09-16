Anche l’Azienda Usl della Romagna sarà presente alla “Fira di Sett Dulur” in programma a Russi dall’19 al 22 settembre.

In tutte le giornate della fiera, dalle ore 17 alle 21, in via Trieste, il personale Dipartimento di Sanità Pubblica insieme all’equipe della Casa della Comunità di Russi, accoglieranno i cittadini a un banchetto appositamente allestito per ricevere consigli e informazioni su come migliorare la propria salute ed effettuare dei brevi controlli medici.

Sarà possibile misurare la frequenza cardiaca, la saturazione e la pressione arteriosa, iscriversi agli incontri/percorsi di gruppo dedicati al miglioramento degli stili di vita (alimentazione, attività fisica, corsi antifumo).

Il personale sanitario sarà inoltre lieto di dare consigli sulle vaccinazioni raccomandate, dare informazioni sui centri antifumo e sarà a disposizione per eseguire un counseling su alimentazione e attività fisica.