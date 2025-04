L’Ausl Romagna cerca 105 medici di medicina generale per la provincia di Ravenna

Sono 105 i medici di medicina generale che l’Ausl Romagna cerca per la provincia di Ravenna, un numero molto alto. È scaduto il 20 aprile scorso il termine per presentare domanda per gli incarichi vacanti di medico di famiglia. Prossimamente le convenzioni verranno assegnate in Regione. Il nuovo accordo per la medicina territoriale cambierà le incombenze per i medici che accetteranno gli incarichi e proprio queste novità, secondo alcune sigle sindacali, rischiano di portare alla mancata assegnazione di molte zone carenti.