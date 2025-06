L’Ausl cercava 105 medici di famiglia in provincia di Ravenna. Rispondono al bando solo in 19

Giovani medici in fuga dalla professione di medici di medicina generale. Si sapeva sarebbe stato un flop il bando regionale per assegnare le nuove convenzioni dei medici di famiglia. I numeri vanno però oltre le previsioni negative. A maggio, dopo la presentazione delle domande, si erano iscritti 349 candidati per 1.434 posti vacanti in tutta la regione. 200 medici, poco più, hanno accettato la convenzione, il 15% del fabbisogno della popolazione. Molti cittadini nei prossimi anni rischiano di rimanere senza medico di riferimento.

In provincia di Ravenna, l’Ausl Romagna cercava 105 medici. Ne ha trovati appena 19. Non assegnate praticamente tutte le convenzioni che chiedevano di aprire ambulatori nelle frazioni o nei piccoli comuni.