Con effetto immediato, Laurent Mekies assumerà l’incarico di CEO di Red Bull Racing. L’annuncio è arrivato oggi, con un comunicato rilasciato dal team faentino Visa Cash App. Mekies prenderà il posto di Chris Horner, licenziato improvvisamente dopo 20 anni alla guida del team. La decisione sembra essere legata ai risultati dell’ultimo periodo, alla delusione di Max Verstappen e al processo che il prossimo anno si aprirà a carico del dirigente inglese per condotta inappropriata nei confronti di una dipendente del team.

Sarà Alan Permane, attualmente Direttore Sportivo, ad assumere il ruolo di Team Principal della scuderia faentina.

“L’ultimo anno e mezzo è stato un assoluto privilegio guidare il team con Peter” ha dichiarato Laurent Mekies. “È stata un’avventura straordinaria contribuire alla nascita di Racing Bulls insieme a tutti i nostri talenti. Lo spirito di squadra è incredibile e credo fermamente che questo sia solo l’inizio. Alan è l’uomo perfetto per prendere il comando ora e proseguire il nostro percorso. Conosce il team come le sue tasche ed è sempre stato un pilastro fondamentale dei nostri primi successi”.

Prima dichiarazione da Team Principal per Alan Permane: “Sono molto onorato di assumere il ruolo di Team Principal e vorrei ringraziare Oliver e Helmut per la fiducia che mi hanno dimostrato. Non vedo l’ora di lavorare con Peter per proseguire l’ottimo lavoro che sia lui che Laurent hanno svolto nel portare avanti questa squadra. Questa è una nuova sfida per me, ma so di poter contare sul supporto di tutti.”