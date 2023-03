Un 2023 da rendere memorabile. È probabilmente quello che ha pensato Laura Pausini. Dopo il ritorno sulla scena musicale, il tour mondiale, la festa per i trent’anni di carriera, ora arriva anche la notizia del matrimonio. La cantante di Solarolo e Paolo Carta infatti si sposeranno in una data ancora segreta. Le pubblicazioni di nozze sono state affisse nel Comune di Roma.

Nel 2005 l’incontro fra Laura Pausini e Paolo Carta. Il chitarrista inizia a collaborare con la cantante e fra i due nasce una relazione. Dopo 18 anni il matrimonio. Oltre alla data, segreti al momento anche i luoghi che ospiteranno la cerimonia e la festa.

In realtà la coppia avrebbe dovuto sposarsi gli anni scorsi, ma il covid ha fatto saltare i programmi.

Arrivano invece sempre più conferme della festa che potrebbe esserci a Solarolo. Dopo i tre concerti in ventiquattro ore per celebrare i 30 anni di carriera, il paese originario della Pausini potrebbe ospitare una sorta di anteprima del nuovo tour mondiale. Non un vero e proprio concerto, anche se protagonista sarà inevitabilmente la musica, ma un ritrovo intimo dedicato ai fan, come quello che avvenne nel 2013 al PalaCattani a Faenza.

Sembra si stia pensando ad una doppia data, a Solarolo, nello stadio dovrebbe essere allestito un palco. Niente di ufficiale ancora, ma ormai le conferme sono arrivate, i lavori per il riammodernamento dello stadio procedono e il sindaco Stefano Briccolani ha già confermato che spera nella conclusione degli accordi.