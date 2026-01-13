È il palco che l’ha lanciata: era il 1993 e lei, la ‘ragazza di Solarolo’, vinceva tra le Nuove Proposte con La Solitudine, consolidando poi il successo l’anno dopo con Strani Amori, classificatasi terza.

In più occasione, poi, ci è stata come superospite, nel 2001, nel 2006, ancora nel 2016, nel 2018, nel 2021 e nel 2022. Laura Pausini torna a Sanremo, questa volta nei panni di co-conduttrice: sarà lei, l’artista italiana più premiata al mondo, a condividere la scena dell’Ariston con Carlo Conti nelle cinque serate del festival 2026. “L’ho convinta andando sotto casa sua e cantando per trenta giorni di seguito La Solitudine, stonandola”, ha scherzato il direttore artistico dando l’annuncio al Tg1.

“È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston”, ha promesso. “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura” commenta Pausini. “A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo . Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me”, sottolinea l’artista, corteggiata da anni per un ruolo di primo piano al festival. “Finora ho sempre detto di no perché non mi sento in grado e comunque non farei la direzione artistica”, aveva raccontato, parlando dell’ipotesi di condurlo, magari in coppia con l’amica di sempre Paola Cortellesi.

La direzione artistica, evava spiegato, “la lascerei ad altri perché io sono molto plagiabile, ho i miei preferiti e quindi nel cast metterei solo i miei amici”. E stasera ci ha scherzato su: “Penso che sarò un po’ fan e quindi mi dovrai aiutare un po’ Carlo, con alcuni magari si vede che ho delle preferenze, ma non si può. Mi preparerò molto bene su questo”. Il ruolo da co-conduttrice non le impedirà di cantare: “Canta, canta”, ha promesso Conti al Tg1. Ed entrambi lo hanno confermato nelle clip pubblicate sui social. Aspettando il festival, il 6 febbraio Pausini pubblica Io Canto 2, il nuovo album di cover (Warner Records / Warner Music Italy), tributo ai cantautori interpreti e compositori della storia della musica italiana. Dal 27 marzo, poi, partirà da Pamplona con l’ennesima grande maratona live, che toccherà Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina e sbarcare negli Stati Uniti, da Miami a New York. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 e ancora tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

