Appuntamento il 7 settembre a Solarolo, il paese di origine dove l’artista ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera, per l’inaugurazione del museo dedicato a Laura Pausini: a ricordarlo è la stessa artista, che ne anticipa alcune immagini sui profili social.

“Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club la mia prima battuta è stata scontata: ‘Un museo? Ma non sono ancora morta!'”, scrive Pausini.

“Però mi è stato fatto notare che oltre ad essere diventata una richiesta ricorrente dei soci del nostro fan club e da molti non soci che avrebbero voluto visitare la mia casa, sarebbe stato ancora più bello aprirlo e godermelo anche io visto che sono viva e vegeta.

Per questo ho seguito le varie fasi di preparazione che, a causa dell’alluvione di due anni fa, hanno ritardato l’inaugurazione al 7 settembre 2025 (dove sarò presente per tagliare il nastro) e l’apertura al 13 settembre (per i soci del fan club sarà gratuita, per i non soci ci sarà un biglietto di ingresso).

Vi aspetto nella mia Romagna, nella mia casa, tra le nostre cose, perché se le mura sono della mia famiglia, ciò che vedrete all’interno lo avete reso possibile voi. Il percorso crea cronologicamente una storia dalla mia infanzia ai giorni d’oggi! Spero vi piacerà!”, conclude con un cuoricino.

fonte Ansa