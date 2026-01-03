Laura Pausini canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La cantante di Solarolo farà parte della serata evento in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

Oltre alla cantante romagnola, saranno presenti anche Mariah Carey e le attrici Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore, insieme a Pierfrancesco Favino.

Nello stesso giorno della cerimonia, uscirà l’album “Io canto 2”, una nuova raccolta di cover cantate da Laura Pausini.

L’annuncio della partecipazione di Laura Pausini alla cerimonia di apertura è arrivato direttamente da lei attraverso un video pubblicato su Instagram.